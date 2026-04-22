ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಮರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಸಮರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ರೋಜಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಟಿಡಿಪಿ ಸೇರಿ, ಬಳಿಕ ವೈಸಿಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದರು. ಸಚಿವೆಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರೋಜಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಶು ಮಾಲಿಕಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ತನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಜಾ. ನೇರವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ವಮಣಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಸೆಲ್ವಮಣಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ರೀತಿ ರೋಜಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ 1991ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನವೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ರೋಜಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2002ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ 'ಸಮರಂ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ರೋಜಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವಮಣಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 'ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ನಿಂದ ಏನಾಯ್ತೋ, ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಸಮರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು' ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಜಾಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ತಲೆಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದವು. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲವಾಯಿತಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೀರಿಸಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದೆವು ಎಂದು ರೋಜಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರೇಮ ತಪಸ್ಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾದ ರೋಜಾ
ರೋಜಾ 1991ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮ ತಪಸ್ಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 'ಸರ್ಪಯಾಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಚೆಂಬರುತ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ. ನಂತರ ರೋಜಾ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು.