'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ 8 ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರೆ, ವಿಜಯ್ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಕಟುವಾದ ಪದ ಬಳಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.26): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾಟ್ ಶೋ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9' (Koffee With Karan 9) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೋಪದಿಂದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ, ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ 'ಎಫ್-ವರ್ಡ್' (F-bomb) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್, "ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳತಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಗ ಇದು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತರೂ ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸುಖಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇತರರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು (go fk themselves). :)) - ದೇವರಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
8 ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ:
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಈ ಖಡಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಕುರಿತು 8 ಪುಟಗಳ ವಿವರವಾದ ನೋಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು 'ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಗೂಂಡಾ ಗುಂಪು' (Angry Mob) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ (Obsessed with my man) ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫೆಮಿನಿಸಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿವಾದವೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9' ಶೋನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ 100 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಹ ತಾವು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ನಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರು 'ಅಹಂಕಾರಿ' (Narcissist) ಎಂದು ಹಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.