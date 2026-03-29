ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ನಡುವೆ 'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ.
ನಟ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಚ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯೊಂದು, ಅವರಿಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಮೌನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ," ಎಂದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ, "ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಜೊತೆಯೇ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.