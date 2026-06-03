ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು.
ಸಮಂತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೋಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮೊದಲ ಕಾರಣ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಖುಷಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು.
ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಮಂತಾ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮೊದಲು 'ಶುಭಂ' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸಮಂತಾ
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ನೋಡಲು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ವಾಹ್ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು. ಹೀರೋಗಳ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಟಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫೈಟ್ಸ್ಗಾಗಿಯಾದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್
ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫನ್ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಫನ್ನಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಹೇಳುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ. 'ಓ! ಬೇಬಿ' ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಬಿಜಿಎಂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮುಖಿ, ದಿಗಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಗೌತಮಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗವಿರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜೂಷ, ಆನಂದ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.