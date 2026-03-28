ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮಿಡಿಯುವ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರುಣ್ ಧವನ್: ಪೋಷಕರಿಗೆ 'ಮಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್' ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ವರುಣ್ ಧವನ್ (Varun Dhawan) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ದಲಾಲ್ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಲಾರಾಳ ಆಗಮನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೇ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಟ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರುಣ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು DDH ಸಮಸ್ಯೆ?
ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಲಾರಾ 'ಡಿಡಿಎಚ್' (Developmental Dysplasia of the Hip) ಎಂಬ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಯು ಸಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. "ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಓಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು 1.5 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು" ಎಂದು ವರುಣ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಪಾರ!
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಲಾರಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವಳ ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತರಲು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 'ಸ್ಪೈಕಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್' (Spica Cast) ಅಂದರೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. "ಆ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ನೋವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ವರುಣ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ!
ವರುಣ್ ಧವನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು. "ನನಗೆ ಯಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೂ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಡಿಎಚ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಲಾರಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವರುಣ್ ಅವರ ಈ ಕಾಳಜಿಯುಕ್ತ ನಡೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಂದೆಯಾಗಿ ವರುಣ್ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ.