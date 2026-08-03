Sunny Leone: ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬಯೋಪಿಕ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಕರಂಜಿತ್ ಕೌರ್: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್' ನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸನ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಾಸ್ತವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಲು ಸನ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ತಮಗೆ 'ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಪೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು $100,000 ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ದಂಗಾದರು. 'ನೀನು ನಗ್ನವಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಾದ 'ಲಿಯೋನ್' ಅನ್ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಸರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ ತಾನು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸನ್ನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸನ್ನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸನ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ತಂದೆ, 'ನೀನು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನೇ ಹೊರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಸನ್ನಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಟಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ $10,000 ದಿಂದ $15,000 ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅರಿವಾದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಎನಿಸಿತ್ತು.
ತಾನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹರಡಿದಾಗ, ಸನ್ನಿಯ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು, ತಂದೆ ಆಗಾಗ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸನ್ನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾದರು.
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಚಿತ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಸನ್ನಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಷಾದಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. 2012 ರಲ್ಲಿ 'ಜಿಸ್ಮ್ 2' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 'ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 2', 'ಏಕ್ ಪಹೇಲಿ ಲೀಲಾ', 'ಮಸ್ತಿಜಾದೆ', 'ಒನ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್' ಮತ್ತು 'ಕೆನಡಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬೇಬಿ ಡಾಲ್', 'ದೇಸಿ ಲುಕ್' ಮತ್ತು 'ಲೈಲಾ ಮೈ ಲೈಲಾ' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು.