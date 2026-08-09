‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯೇನು? ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಂಬಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪರಸ್ಪರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಪದೇಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯೇನು? ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಮೊದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆವಿಎನ್ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗಾಗಿ ಯಶ್ ಮುಡಿಪು
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಯನತಾರಾ
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾವಿದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವು.
“ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ”
ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. “ನನ್ನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒತ್ತಡವಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಧಿಕಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ”
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. “ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಾನು ನೂರರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೋರಾಟದಂತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು.
“ಯಾರ ತ್ಯಾಗವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಯಾರ ತ್ಯಾಗವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಯಶ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.