AR Rahman Song Secret: ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಅಲೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಮತ್ತು ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಹಮಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ರೋಜಾ' ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 'ರೋಜಾ'ದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಚಾರ್ಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಸಾತ್ತಿ ಹಾಡಿನ ರಹಸ್ಯ
ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 'ತಿರುಡಾ ತಿರುಡಾ' ಸಿನಿಮಾದ 'ರಾಸಾತ್ತಿ' ಹಾಡು. 'ರೋಜಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಆನಂದ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ವಾದ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ರಾಸಾತ್ತಿ’!
'ತಿರುಡಾ ತಿರುಡಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 'ರಾಸಾತ್ತಿ' ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಗಾಯಕ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಹಾಡು, ತನ್ನ ಫೀಲ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೇಮಸ್. ಈ ಹಾಡಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ರಹಮಾನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ ಗಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಅಕಾಪೆಲ್ಲಾ' (Acapella) ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡೋಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಾದ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬರೀ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ವಾದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ 'ರಾಸಾತ್ತಿ' ಹಾಡು ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ ಹುಡುಕುವ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಜರ್ನಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ.