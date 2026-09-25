ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಆಕ್ಷೇಪ
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಅವರು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 18ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೌಂಡ್ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಅಥವಾ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಡಿಜೆಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಸಂಜೆ 6-7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಮನಬಂದಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ? ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ‘ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬೇಡಿ.
ರಾತ್ರಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು.
ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರತು, ಡಿಜೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವೇ? ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಬೆಂಬಲ
ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್, ರಾತ್ರಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ನೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.