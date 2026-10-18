ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗಾಗಿ 15 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಖ್ಯಾತ ಗೂಂಡಾಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ದಾಳಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗಾಗಿ 15 ತಂಡಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಈಗ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಹುಡುಕಲಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ!
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಜಮಾಯಿಸಿತು.
ಮನಬಂದತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಕುಖ್ಯಾತರು!
ಈ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟೈಗರ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೂಪರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಔಟ್!
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಧು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರಾಪ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂತುಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಡ್ರೀಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾದಾಗಿರಿ!
ಈ ಘಟನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 15 ತಂಡ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಮುಂಬೈನ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಹುಡುಕಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇತರ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.