Bharathiraja Assistant Director: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ.

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಮತ್ತು ಕೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಭಾರತಿರಾಜರ '16 ವಯದಿನಿಲೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

'16 ವಯದಿನಿಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾರತಿರಾಜರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದರಂತೆ. ತನ್ನದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಇದೇ ರೀತಿ 'ಸಿಗಪ್ಪು ರೋಜಕ್ಕಳ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್‌ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿತ್ತು.

Related Articles

Related image1
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ
Related image2
Chiranjeevi Shock: 'ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಗುನಗುತ್ತಿದ್ದ'.. ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ; ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್

ಒಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಭಾರತಿರಾಜರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸರಗೊಂಡರು. ಈ ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತಿರಾಜರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಮನಸ್ತಾಪ ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು.

ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹ

ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಈ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರಿನವರೆಗೂ ಭಾರತಿರಾಜರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯದೆ, 'ಎಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್' (ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಎಂಬ ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.