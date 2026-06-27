Mohanlal Viral Video: ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಟೂರ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ತಮ್ಮ 'ಗಾಂಧರ್ವಂ' ಸಿನಿಮಾದ 'ನೆಂಜಿಲ್ ಕಂಜಬಾಣಂ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋಗೆ 'ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಲೈವ್: ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿತ್ರಾ, ಧ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ರಮ್ಸಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಸಾನಿಯಾ ಇಯ್ಯಪ್ಪನ್, ವಿಧು ಪ್ರತಾಪ್, ಮನೋಜ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಂಜು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಿಲುಕ್ಕಂ 25' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆ ಶೋಗಳು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದವು.
120 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್
ಇನ್ನು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತರುಣ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅತಿಮನೋಹರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ 'ತುಡರುಂ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ತೊಡುಪುಳ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಶಬರಿಮಲೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 120 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಲೌಲಜನ್ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ. ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ.