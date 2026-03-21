ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ 'ರಾಸುಕುಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲ್ಲಾಚಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಳಯರಾಜಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಕೇಳಿದ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇಳಯರಾಜಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಎರಡೂ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಆದರೆ 'ರಾಸುಕುಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಳಯರಾಜಾ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳೇ ಮುಂದೆ 'ಒರು ನಾಳುಂ ಉನೈ ಮರವಾದ' ಮತ್ತು 'ನಿಲವೇ ಮುಗಂ ಕಾಟ್ಟು' ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದವು. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು ರಜನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಒಂದು ದಿನ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಎವಿಎಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಒರು ನಾಳುಂ ಉನೈ ಮರವಾದ' ಹಾಡು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 'ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಡಲ್ವಾ' ಎಂದು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು.
ನಮಗಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್.ವಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಯಜಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಆರ್.ವಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, 'ಇದು ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಲ್ವಾ, ನೀವೇಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಆಗಲೇ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ಗೆ, ಇಳಯರಾಜಾ ತಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು 'ಯಜಮಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ
ತಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಇಳಯರಾಜಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದರು. 'ಇದು ನಮ್ಮ ಆಳು', 'ಆರಾರೋ ಆರಿದಾರೋ', 'ಪೊಣ್ಣು ಪಾಕ್ಕ ಪೋರೇನ್', 'ಪವುನು ಪವುನುದಾನ್', 'ಜ್ಞಾನಪ್ಪಳಂ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು.