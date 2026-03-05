- Home
- 'ಬೇಡ' ಎಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಇಳಯರಾಜಾ ಹೇಳಿದ ಆ ಭವಿಷ್ಯ! ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಾಡಿದು!
'ಮನ್ನನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಯರಾಜಾ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ 'ಅಮ್ಮಾ ಎಂಡ್ರು ಅಳೈಕ್ಕಾದ' ಹಾಡು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಳಯರಾಜಾ ಮಾತಿನಂತೆ ಆ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಜನಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದರು
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜಾ ಕಾಂಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದರೆ, ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡನ್ನು ರಜನಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ರಜನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಇಳಯರಾಜಾ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ರಜನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಬೇರೆ ಹಾಡು ಮಾಡೋಣವೇ?
1992ರಲ್ಲಿ 'ಮನ್ನನ್' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಇಳಯರಾಜಾ 'ಅಮ್ಮಾ ಎಂಡ್ರು ಅಳೈಕ್ಕಾದ' ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ರಜನಿ, 'ರಾಜಾ, ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಡು ಮಾಡೋಣವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ
ರಜನಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇಳಯರಾಜಾ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. 'ರಜನಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ಈ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಜನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ
'ಮನ್ನನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಇಳಯರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಯಿತು. ವಾಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜೇಸುದಾಸ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಟನೆ ಸೇರಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ರಜನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್' ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
'ತಾಯಿ' ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಅಂದು ಇಳಯರಾಜಾ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ರಜನಿ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ತಾಯಿ' ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಂದಿಗೂ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಬಂತೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬರುವುದೇ ಈ ಹಾಡು!
