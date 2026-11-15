1981ರ ‘ಗೀತಾ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ’ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಇಳಯರಾಜ, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿದೆ. ಆರಂಭದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಯಲಿನ್ ಬದಲು ಕೋರಸ್ ಗಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದವರೆಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಯಲಿನ್ ಬದಲು ಕೋರಸ್ ಧ್ವನಿ! ‘ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ’ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ
ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ’ ಕೂಡ ಒಂದು. 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗೀತಾ’ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆ, ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಸೇರಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಆರಂಭದ ಸಾಲು ಬದಲಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜ!
ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಹಿತಿ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಪಿಗೆ ಒಂದೂರು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೂರು’ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸಿದವು. ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ, ದೂರದಿಂದ ಯಾರೋ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ‘ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ...’ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ರೂಪ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢತೆ, ಮಧುರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ವಯಲಿನ್ ಬದಲು ಕೋರಸ್ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಯೋಗ!
ಈ ಹಾಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ವಯಲಿನ್ ಮತ್ತು ವಯೋಲಾ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಹಾಡಿನ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಗಾಯಕನ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ವಯಲಿನ್ ಮತ್ತು ವಯೋಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಸಂಗೀತದ ಭಾವವನ್ನು ಕೋರಸ್ ಗಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ವಾದ್ಯದಂತೆ ಬಳಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದೇ ಈ ಹಾಡಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಗಮ
ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ’ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.