ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ 72ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 'ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ', 'ಆಟೋ ರಾಜ', 'ಗೀತಾ'..
ಕೆಲವರು ತಾವು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕನಸು, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕನಸುಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1954ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ' (1978) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೀಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹೆಸರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 'ಆಟೋ ರಾಜ', 'ಗೀತಾ', 'ಮಿಂಚಿನ ಓಟ', 'ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದು ಹೀಗೆ', 'ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಚುರುಕುತನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು 'ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಿರುದನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಬಹುಮುಖ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅವರು 'ಮಿಂಚಿನ ಓಟ', 'ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
1985ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ!
ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊರಿನ ಸರಳ ಬದುಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸುಂದರ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ದೃಶ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಗರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಸಹೋದರ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ 'ಸಂಕೇತ್' ರಂಗತಂಡದ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಬದುಕು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೋವು. 1990ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
72ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ; ಮರೆಯಾಗದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್!
ಇಂದು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ 72ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್'ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು, ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ತುಡಿತದ ಸಂಕೇತ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.