ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಪಯಣದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 23 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಭ್ರಮ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಿದೆ!
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 150 ರೂಪಾಯಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಕಟೌಟ್ಗಳು, ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ!
ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿದರು. ತ್ರಿಶಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ದಳಪತಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತ್ರಿಶಾ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ, "ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದರು. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿದ ತ್ರಿಶಾ-ವಿಜಯ್ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಚರ್ಚೆ!
ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್ ತಂದು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಪ್ತ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ತ್ರಿಶಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೇಗಿತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ?
ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಹೆಮ್ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹಲವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್', ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.