ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುತ್ರ ಅಕೀರಾ ನಂದನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಕೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ.
ಪಿಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್ ಅಕೀರಾ ನಂದನ್
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಆಂಧ್ರದ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಅಕೀರಾ ನಂದನ್, ಆಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಕೀರಾ ನಂದನ್ಗೆ 21 ವರ್ಷ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಿಯಾನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನಟನೆ ತರಬೇತಿ
ಅಕೀರಾನನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡಲು ತಾಯಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಟನೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಕೀರಾನನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇಷ್ಕ್ ವಾಲಾ ಲವ್
ಅಕೀರಾ ನಂದನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ 'ಇಷ್ಕ್ ವಾಲಾ ಲವ್' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ಮಗನೇ ಸೂಕ್ತ
ಈ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕೀರಾ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವರನ್ನು ನೋಡಿದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಂತೆ.
ಅವನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ನಟನೆ ಇದೆ
‘ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಖುಷಿ. ಪವನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ, 'ಏನು, ಅವನಿಂದ ನಟಿಸ್ತಿದೀಯಾ' ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು. ಅವನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ನಟನೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
'ಇಷ್ಕ್ ವಾಲಾ ಲವ್' 2014ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೀರಾ ನಂದನ್ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ. ಅವನ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು.
