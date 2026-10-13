ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'RC17' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 'RC17' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಆರ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ಸುಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪುಷ್ಪ' ಹಾಗೂ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಕುಮಾರ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 'RC17' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
'RC17' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಶಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ಸುಕುಮಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು RC17 ಶುರು
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನಾಗಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಎಲ್ಲಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅವರೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ 'RC17' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.