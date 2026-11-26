ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಅತಿಥಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಊಟವೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭರ್ಜರಿ ಮದುವೆ ಊಟದ ಮೆನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಅತಿಥಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಊಟವೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭರ್ಜರಿ ಮದುವೆ ಊಟದ ಮೆನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಭೋಜನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ
ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಊಟದ ಮೆನುವೂ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಕ್ವಿಲ್ 65ರವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆನು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸನ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮದುವೆ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳಿವೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕಾ, ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕರಿ, ಪ್ರಾನ್ ತೊಕ್ಕು, ಕ್ವಿಲ್ 65 ಹೀಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಊಟ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಗ್ ಮಸಾಲ, ಮೊಸರು-ಈರುಳ್ಳಿ ಪಚಡಿ ಹಾಗೂ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕರಿ ಕೂಡ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೂ ಈ ಊಟ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡುವಂತಿದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಆದ್ಯತೆ
ಖಾರದ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಸರದಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಹಲ್ವಾ, ಪಾಯಸ, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸರಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಮದುವೆ ಭೋಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟದ ಬದಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಮದುವೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನದ ಮೆನುವೂ ಇದೀಗ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಊಟದ ಮೆನುವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವಂತಾಗಿದೆ!