ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ನಂತರ ‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮೇಕೋವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಲುಕ್, ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಗಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ನಟ, ಇದೀಗ ‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ’ಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಯ ಈ ಹೊಸ ಮೇಕೋವರ್ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ನಟ ನಾನಿ, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ’ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒರಟಾದ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಾನಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್.. ನಾನಿ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಲಿಮ್ ಹಕೀಮ್ ನಾನಿಯ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಕರ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೌಂಡ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ನಾನಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿಹಾರಿಕಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಬೋಯನಪಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗ್ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಾನಿಯ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ’ದಲ್ಲಿ ಚೆಫ್ ಆಗಿ ನಾನಿ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವತಾರ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನುರಿತ ಬಾಣಸಿಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ.. ದಿ ಕಿಚನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಸೂನ್’ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಹೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು?
‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ‘ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋ’ ಮೂಲಕ ನಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಈ ಬಾರಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.