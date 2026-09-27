‘ಹೀರೋ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಾನಿ ನೀಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸದ್ಯ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾನಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾನಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀರೋ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದೀಗ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾನಿ, ತಮಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀರೋ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಹೀರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನೇನೋ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾನಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಿ ಮಾತಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೌಂಟರ್!
ರಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ನಾನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಅಣ್ಣಾ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಪಿಡೋ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆರ್ಜೆ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ‘ಅಷ್ಟಾ ಚಮ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ನಾನಿ ಮಾತನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.. ಆದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೋರು!
ಇನ್ನು ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 114 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಟಿರುವುದು ನಾನಿ ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್!
ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ನಾನಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ‘ನಾನಿ ರಾಪಿಡೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್’ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಾನಿ ಅವರ ‘ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.