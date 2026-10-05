ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಬರಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದ ನಾನಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ..
'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟ, ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನಿ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಆರ್ಪಿ ತಂದುಕೊಡುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂದರೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್.
ಈ ಶೋ ಇಷ್ಟಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾದಾಗಲೂ, ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಈ ಶೋ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆ ನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸೀಸನ್ 2ರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ನಾನಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಶೋವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೌಶಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಕೌಶಲ್ ಆರ್ಮಿ' ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಿರೂಪಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಸನ್ 2ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನಿ ಆಗಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಿ ಹೇಳಿದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತುಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗ ನಾನಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಕೊಡುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತ, ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದೇ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಣೆಯ ಅನುಭವ ತನಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಾನಿ ಆಡಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನಿ ಸೀಸನ್ 2 ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು" ಎಂದು ಕೆಲವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.