ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟೈಟಲ್ನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
‘ಇರುಮುಡಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಜೊತೆ ರವಿತೇಜ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ‘ತುಲಾಭಾರಂ’ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಟೈಟಲ್ನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ರವಿತೇಜ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
‘ಇರುಮುಡಿ’ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ
ರವಿತೇಜ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ನಟ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬ್ಯುಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಇರುಮುಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ರೂ.250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರವಿತೇಜ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಿಂತಲೂ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್!
‘ತುಲಾಭಾರಂ’ ಹೆಸರೇ ಈಗ ಹೈಲೈಟ್!
ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ‘ತುಲಾಭಾರಂ’ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟೈಟಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ರವಿತೇಜ ಅವರಂತಹ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘ತುಲಾಭಾರಂ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾರರ್, ಕಾಮಿಡಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
‘ಬ್ರೋಚೇವಾರೆವರುರಾ’, ‘ಅಂತೆ ಸುಂದರಾನಿಕಿ’, ‘ಸರಿಪೋದಾ ಶನಿವಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ, ಈ ಬಾರಿ ರವಿತೇಜಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಮೋಷನ್, ಸೆಟಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ, ರವಿತೇಜ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರವಿತೇಜ ಅವರ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಯಾದರೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ?
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಹೂರ್ತದ ದಿನವೇ ‘ತುಲಾಭಾರಂ’ ಟೈಟಲ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ಇರುಮುಡಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರವಿತೇಜ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ರವಿತೇಜ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.