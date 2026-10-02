ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ಪತಿ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಸಚ್ದೇವ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನಟಿ, ಪತಿಯ ಹಿಂದಿನ..
ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಸಚ್ದೇವ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅವರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
‘ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ’ ಎಂದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಂಪತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೀಜೆ ಭರಣಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ. ನನ್ನ ಪತಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪತಿಯ ಮಗಳು ನನಗೆ ಮಗಳೇ’
ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾಹದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಮಗಳಂತೆಯೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಎರಡು ನಾಯಿಮರಿಗಳನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡಿ’
ಪೋಷಕರಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡಿ. ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ’ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ಕೋಚ್ ಡೆಲ್ನಾ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಜೀವನದ ಸಹಜ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾಜ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರಾಗಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಡೆಲ್ನಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ’
ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೇವಲ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಲ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಮಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲಭ್ಯತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡಿ’
ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಲ್ನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾಗಲು ಬಯಸುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಡೆಲ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರಾಗಲು ತುಂಬಾ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಸಮಾಜ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡೆಲ್ನಾ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.