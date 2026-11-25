ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ರಾಜಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸರಳ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ ತ್ರಿಷಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ರಾಜಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ; ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜಗೋಪುರ!
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ರಾಜಗೋಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ತ್ರಿಷಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸರಳವಾದ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭವ್ಯ ರಾಜಗೋಪುರದ ದೃಶ್ಯ ಫೋಟೋದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗೆ ತ್ರಿಷಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀರ್ಘ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, 'DIVINE' (ದೈವಿಕ) ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಮಧುರ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ!
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಷಾ, ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಭೇಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ - ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಅವರ ಫೋಟೋಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.