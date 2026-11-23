ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರಾದ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಧನುಷ್ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧನುಷ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾ ಕುರಿತು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಧನುಷ್, ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ಧನುಷ್, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಓ.ಎಂ’ (O.M) ನವೆಂಬರ್ 20, 2026ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಧನುಷ್ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನಂತೆಯೇ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು!’
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಂತೆಯೇ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ. ಮುಂದೆ ಅವರೂ ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಅವರಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು' ಎಂದು ಧನುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯಾತ್ರಾ, ಲಿಂಗಾ... ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ!’
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಧನುಷ್, 'ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧನುಷ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಧನುಷ್, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಓ.ಎಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.