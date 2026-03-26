ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಮ್ಮ ರ್‍ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ಆಫ್ಟರ್‌ಗ್ಲೋ' ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ತಮನ್ನಾ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್‌ನ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್, ಶಾರ್ಪ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಐಲೈನರ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಕೂದಲನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಗುರವಾದ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದ ಕೂದಲು ಅವರ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು.

ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅವರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಅವರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ಲುಕ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Related Articles

Related image1
ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ತಮನ್ನಾ ಯಾರೆಂದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ? ಬದಲಾದ್ರಾ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್?
Related image2
ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 800 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಮನ್ನಾ ಔಟ್.. ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ!

ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಲುಕ್‌ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಫ್ಟರ್‌ಗ್ಲೋ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಸಿಗುವಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು 'ಆರಾಮದಾಯಕ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತದ್ದು' ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್

ಡಿಸೈನರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ಆಫ್ಟರ್‌ಗ್ಲೋ' ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅದರ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ಲೋ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಹೆಂಗಾ, ಸೀರೆಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಳ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಲವಾದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತು.

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ 'ಪುರುಷನ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 'ವಿವಾನ್: ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಓ'ರೋಮಿಯೋ' ಎಂಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಬಿಯಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.