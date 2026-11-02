Sunny Leone Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ಖಾಸಗಿ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಪಬ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಟಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಯುವಜನತೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಐಷಾರಾಮಿ ತಾಣವಾದ ಕೋರಮಂಗಲದ ಖಾಸಗಿ ಪಬ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಜನತೆ ಕಾತರದಿಂದ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿ ಪಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ಸಮೂಹ ಶಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಸನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಬ್ ಒಳಗೆ ವಿಪರೀತ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಪಬ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಹೊರಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಪಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಟಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ಕೋಟೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ತೇಲಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ 'ಡಿಕೆ' ಸಿನಿಮಾದ "ಶೇಷಮ್ಮ ಶೇಷಮ್ಮ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯೇ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಬ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಂಗುಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಯ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಜನವೋ ಜನ
ಪಬ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ನಟಿಯ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು, ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೇವಲ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಕೊಟೇಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' (Quotation Gang) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಜೊತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ಡಿಕೆ', 'ಲವ್ ಯು ಆಲಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಚಾಂಪಿಯನ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಸನ್ನಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಎಂಟಿವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ' (MTV Splitsvilla) ಶೋನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.