ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಗ್ಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಚ್
ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳು ಅಝ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಶ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಕಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ, ಅವರ ಊಟ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು... ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಸ್ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. Le Grand Rex ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.