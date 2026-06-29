Rajamouli ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ 3500 ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ನಂತರ ಬಂದ 'RRR' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಾಜಮೌಳಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯೇ ಆ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3500 ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ (VFX) ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 50,000 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಒಂದು ಮಿಥಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪಯಣಿಸುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್
ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.