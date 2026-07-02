Rajamouli France Honour: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಯಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯೂಮಿಯೆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.&nbsp;

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲ್ಯೂಮಿಯೆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ 'ಮರ್ ದೆ ಸಿನೆಮಾಸ್ಟ್' ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ಸೆಸೆ, ಕ್ಲಿಂಟ್ ಈಸ್ಟ್‌ವುಡ್‌ರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಯಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯೂಮಿಯೆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಈಗ' ಮತ್ತು 'RRR' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಮರ್ ದೆ ಸಿನೆಮಾಸ್ಟ್' (Mur des Cineastes) ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೆಸರಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನವರು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾವುಕ

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ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯೂಮಿಯೆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಈಗ' ಮತ್ತು 'RRR' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದವು," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲ್ಯೂಮಿಯೆರ್ ಮತ್ತು ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಥಿಯೆರಿ ಫ್ರೆಮಾಕ್ಸ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೆ," ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಫಲಕಗಳಿದ್ದವು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ಸೆಸೆ, ಕ್ಲಿಂಟ್ ಈಸ್ಟ್‌ವುಡ್, ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೋ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪೊಲಾರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. ಆಗ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಫಲಕ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಲೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ 'ಮರ್ ದೆ ಸಿನೆಮಾಸ್ಟ್' ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞ. ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೆನಪನ್ನು ನೀಡಿದ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲ್ಯೂಮಿಯೆರ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ವಾರಣಾಸಿ'

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅನ್ನೆಸಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.