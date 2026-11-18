ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 'ಖುಷಿ ಶಿವು' ಹೆಸರಿನಿಂದ 'ರಮಿಕಾ ಶಿವು' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಗಂಡುಬೀರಿಯಂತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಸಿಗದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಮಾವನ ಮಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದೇ, ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ರಮಿಕಾ ಶಿವು ನೀನಾದೆನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ರಮಿಕಾ ಶಿವು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ರಮಿಕಾ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಲಕ್ ಆಯ್ತಾ? ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಏನು? ಅವರು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡುಬೀರಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ನಂತರ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪಾತ್ರದ ನೋವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಖುಷಿ ಶಿವು ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ರಮಿಕಾ ಶಿವು
ಹೌದು, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಶಿವು. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಶಿವು ಎಂದೇ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ನಟಿ, “ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಆರಂಭ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಖುಷಿ ಶಿವು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
“ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹೊಸ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಸಿದ ನನ್ನ ‘ಖುಷಿ ಶಿವು’ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ‘ರಮಿಕಾ ಶಿವು’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಶಿವು ವೇದಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ವೇದಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ದಿಲ್ ಖುಷ್’ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವು.
‘ಪಾರು’, ‘ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ನಟನೆ
ಖುಷಿ ಶಿವು ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ‘ಪಾರು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ. ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ತಂಗಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ‘ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಮಿಕಾ, ಯುಕೆಜಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ ನಟನಾ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆ ಕಲಿತಿರುವ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ‘ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ’ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
R ಅಕ್ಷರದ ಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ R ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖುಷಿ ಶಿವು ಅವರು ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಟಿಯ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.