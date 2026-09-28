ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1’ರಿಂದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’, ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ, ನಂತರ ‘ಸಿಂಹಾದ್ರಿ’, ‘ಮಗಧೀರ’, ‘ಈಗ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪಯಣ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ‘ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ 2001ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಇಂದಿಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಯ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ನಂತರ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ‘ಸಿಂಹಾದ್ರಿ’, ‘ಛತ್ರಪತಿ’, ‘ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ‘ಸೈ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಗ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ರಾಜಮೌಳಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಮೌಳಿ, ‘ಯಮದೊಂಗ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ‘ಮಗಧೀರ’ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು.
‘ಮಗಧೀರ’ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕಮಿಡಿಯನ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ‘ಮರ್ಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ‘ಈಗ’ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಯೋಗ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗೆಗೆ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾವನೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಸೆದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದೇ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಯಿತು.
‘ಬಾಹುಬಲಿ’.. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸರಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ‘ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್’ ಮತ್ತು ‘ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು.
‘ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಂದ?’ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಈ ಸರಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ರಾಜಮೌಳಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ‘ನಾಟು ನಾಟು’
‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಜಮೌಳಿ, ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದರು. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಚಿತ್ರದ ‘ನಾಟು ನಾಟು’ ಹಾಡು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಹಾಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.
‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಬಳಿಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಯಿತು. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಮೌಳಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರವೇನು?
25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿತನ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಜಾನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು
ಸದ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪುರಾಣ, ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ 2027ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಗ್ಲೋಬ್-ಟ್ರಾಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1’ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ ಇಂದು ‘ವಾರಣಾಸಿ’ಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.