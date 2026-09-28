Nidhi Tiwari : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಿಧಿ ತಿವಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಿಧಿ ತಿವಾರಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಿಧಿ ತಿವಾರಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಿಧಿ ತಿವಾರಿ
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಸಾ ಮಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ನಿಧಿ ತಿವಾರಿ ಈಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಧಿ ತಿವಾರಿ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900,000 ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ವಿಂಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು. ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ನಟನೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಧಿಯ ಕನಸುಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಆಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿತು, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೊರ್ವಾ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ಸದ್ಯ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ
ನಿಧಿಯವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ.