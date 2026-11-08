ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ‘ಧನುಷ್ ಸರ್ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ವಿಭೂತಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ’ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
‘ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 - ಉಧಿರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೈವಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ವಿಭೂತಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಧನುಷ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅವರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಧನುಷ್ ಸರ್ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಭೂತಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸುತ್ತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಅನುಭವವಿರುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮಾತು!
ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನೀಡಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಧನುಷ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ.
‘ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 - ಉಧಿರಂ’ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ‘ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 - ಉಧಿರಂ’ ಚಿತ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಆಡಿದ ವಿಭೂತಿಯ ಪರಿಮಳದ ಮಾತು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.