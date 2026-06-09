ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ..
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ 'ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅಂಧ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಬು ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಏನು ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
ಪುರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಈ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹ"ದ ಕಥೆ ಇದು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆ ತುಂಬಿದ ಟೀಸರ್
ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪಾತ್ರವು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಟೀಸರ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೇತುಪತಿ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಗೂಢತೆ ಟೀಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಧನಾಗಿ, ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಹೊಡೆದಾಟದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಂಧತ್ವ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯದ ಭಾಗವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಟಬು ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದು, ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ ಕೆ. ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕರಾಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಟೀಸರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ತಂದಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್
ಪುರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್, ಜೆಬಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.