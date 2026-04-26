ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಸಲು ಹಣವನ್ನಾಗಲಿ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪಂಜಗುಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಇವರು 150-200 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಮಂಗ್ಲಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಿವ, ಮಧು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡುಗಳೇ ತನ್ನ ಜಗತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ವಕೀಲ ಸುಬ್ಬು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಕೀಲ ಸುಬ್ಬು ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದವು, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರ ನಾನೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಮಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂಗ್ಲಿ, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂಗ್ಲಿ ಈಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಹಾಡುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಮಂಗ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ಆಲ್ಬಂಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೊನಾಲು, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಂಗ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಆದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಮಂಗ್ಲಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು
ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. 'ಸಾರಂಗ ದರಿಯಾ' (ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ), 'ರಾ ರಾ ರೆಡ್ಡಿ' (ಮಾಚೆರ್ಲ ನಿಯೋಜಕವರ್ಗಂ), 'ಜಿಲೇಲಮ್ಮ ಜಿಟ್ಟಾ' (ಧಮಾಕಾ) ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.