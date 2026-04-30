ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.

ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಸುಂದರ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ, ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಯಾತ್ರಾ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಖೇರ್

ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾಗ, ಖೇರ್ ಅವರು ದೇಗುಲದ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥ ಪುರೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇಗುಲದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖೇರ್, "ಕಠಿಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಆಡಳಿತ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ದೇಗುಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಗಾಯಕ

ದೇಗುಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಗಾಯಕ, ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ದೈವಿಕ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಖೇರ್ ಅವರು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ದೇಗುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.