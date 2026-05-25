ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಂಕರ್ ಜಾಹ್ನವಿ 'ಥರ್ಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್'; ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಂಕರ್ ಜಾಹ್ನವಿ 'ಥರ್ಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್'; ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ 25): ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಆಂಕರ್ ಜಾನ್ವಿ (Jhanvi) ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (HD Kumaraswamy) ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ (JDS) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದವರೆಗೆ: ಜಾನ್ವಿ ಪಯಣ
ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾನ್ವಿ, ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 'ಥರ್ಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (Bigg Boss Kannada) ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಪುನೀತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ
ಜಾನ್ವಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, '2000, 1000 ಅಥವಾ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಶರಣಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ, ಜನರ ಸೇವಕರಂತೆ ದುಡಿಯುವ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವುದು ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ' ಎಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜಸೇವೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ
ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಮೇಜ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ವಿ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
