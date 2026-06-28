Eetha Biopic: ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ, ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಬಯೋಪಿಕ್ 'ಈಥಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಎನ್ಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ತಮಾಷಾ ಮತ್ತು ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ, ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ 'ಈಥಾ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (NCP) ಮತ್ತು ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಆ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಎನ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ವಿಠಾಬಾಯಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಎನ್ಸಿಪಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ 'ಈಥಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದವರು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್, "ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೈಲಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷಾ ಮತ್ತು ಲಾವಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನೇರ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಗ್ರಹ.
ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸುವ ಟೀಸರ್
ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಠಾಬಾಯಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವರು 1957 ಮತ್ತು 1990ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಸರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಮುಂಬೈ, ಸೋಲಾಪುರ, ಸತಾರಾ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.