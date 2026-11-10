ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದೀಪಾವಳಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಇಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪಟಾಕಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಜಿ: ಶಿವಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ದೀಪಾವಳಿ ನೆನಪು!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಅದು ತಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಟಾಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಗುವಿನಂತೆ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ
1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 22 ಜನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೀದಿಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕುಟುಂಬದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ನೋಡಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಜಿ!
ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಪಟಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ. ರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮಗುವಿನಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರ ಆ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ನೋಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆ ಸವಿಯುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ಈಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ.
ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.