- ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ನಂಬಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ.. ನನಗೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು: ಅಜಿತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೇನು?
ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ನಂಬಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ.. ನನಗೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು: ಅಜಿತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೇನು?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಸ್ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಾರು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Social Media
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಅಜಿತ್. ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ, ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಗುಣ.
Image Credit : Instagram
2005ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡದ ಅಜಿತ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2005ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : instagram
ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಗೀಚಿದ್ದಾರೆ
ಒಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೇಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿದರು. ಕಾರು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಗೀಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಕಲೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದರು ಅಜಿತ್.
Image Credit : our own
29 ಬಾರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ಕಾರ್ ರೇಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾನು ನಟನಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೊರಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 29 ಬಾರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಿಡುವ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಜಿತ್.
