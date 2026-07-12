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- 'ಇವನು ನನ್ನವನು' ಎಂದು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದ Dhurandhar Movie ಗಾಯಕಿ; ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಪ್ರಿಯತಮ!
'ಇವನು ನನ್ನವನು' ಎಂದು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದ Dhurandhar Movie ಗಾಯಕಿ; ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಪ್ರಿಯತಮ!
ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸಂಡ್ಲಾಸ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು
ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 11) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 'ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್' ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿನದಂದೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಶೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿ ಶೇಖರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.
"ಇವರೇ ನನ್ನವರು!"
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು.
"ನನಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೇ. ಇವರೇ ನನ್ನವರು!" ಎಂದು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಓಡಿಹೋಗಿ ಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. ಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಸಿದರು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮನಗೆದ್ದಿತು.
'ಲಾವಾ' ಹಾಡಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ನೃತ್ಯ
ಖುಷಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರದ್ದೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಲಾವಾ' ಹಾಡಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿತ್ತು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗಳು
ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು 'ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್', 'ಹೋಲ್ಸಮ್' ಮತ್ತು 'ಪಕ್ಕಾ ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು
ತಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ನ ಮೊದಲ ಶೋನಲ್ಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸಂಡ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
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