ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರು ಸಮಂತಾ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಒಬ್ಬರೇ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿರುವ ನಟಿ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರು ಸಮಂತಾ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಈಗ' ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ನೊಣ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತುಂಬಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಾನೆಲ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸಬರು. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇಲಿತ್ತು.
ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮ
ನನಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಎರಡೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 'ಈಗ' ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಮಂತಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಲೂ ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಮಂತಾ ಸದ್ಯ సినిಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ತಾವು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.