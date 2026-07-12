ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ದುರಂತಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಇವರೇ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ವಿ. ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್. ಇವರಿಬ್ಬರು 1959ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜಾನಕಿಯವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 1997ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಜಾನಕಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ವರ್ಷಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿತು. 1997ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು. ಈ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಉಮಾ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ವರ್ಷಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಲನಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜರಿ ಇರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೊಟ್ಟು ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನಕಿ, ಪತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೊಟ್ಟು ಇಡುವುದನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಪತಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.