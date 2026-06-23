ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆದ ಚಾನ್ಸ್ ಸಮಂತಾಗೆ ವರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಟ್ಟ 'ಬಂಗಾರ'ವನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸುನಾಮಿ!
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ 'ನೋ' (No), ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕ್ರೇಜಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಈಗ ಸಮಂತಾ (Samantha Ruth Prabhu) ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ!
ಒಂದು 'ಕಾಲ್ಶೀಟ್' ಬದಲಿಸಿದ ಕಥೆ:
ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaaram) ಚಿತ್ರದ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಮಂತಾ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ:
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಸಮಂತಾ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಸಿವನ್ನು ಅರಿತ ಸಮಂತಾ, ತಡಮಾಡದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೇ 'ತ್ರಲಾಲಾ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಮ್ ಹವಾ: ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್!
ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರುನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಡಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ:
ಮೊದಲ ದಿನ: 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.
ಎರಡನೇ ದಿನ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಳಿಕೆ 1.37 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ): ದಾಖಲೆಯ 1.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3.88 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸುಂದರಿ:
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರು ಆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಿನಿ ಪಂಡಿತರ ವಲಯ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.