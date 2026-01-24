Salman Khan viral photos: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹೆಸರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಯಾರು?, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಭೇಟಿಯೇ? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹೆಸರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಯಾರು?, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಭೇಟಿಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಕರಿಷ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಯಾರು?
ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಅಸ್ಸಾಂನ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ. ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಟಿವಿಯತ್ತ ಪಯಣ
ಕರಿಷ್ಮಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ"ನಾಗಿನ್ 4" ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ
ಕರಿಷ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು ಮದುವೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇನು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ಕಾಲವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚರ್ಚೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಂತೂ ಖಚಿತ.