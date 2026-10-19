ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಭಾನುವಾರದಂದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸಂಜೆ 7:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾದರೂ, ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಸಂಧು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಿರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್!
ದೂರದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮನೆಯವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮುಂಬರುವ 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್' ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವೇರಿದ ವಾತಾವರಣ!
ಈ ನಿರೂಪಣಾ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆ!
ಅ.17 ಮತ್ತು 18ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಜಿ ತೌಕೀರ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಕುಲ್ ದುಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವಿವಾದದವರೆಗೆ, ಅವರು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಗಮನವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಗ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೈಲಿ, ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.