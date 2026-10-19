ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬಾತನ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ದಾವೂದ್ ಹಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ದೆಹಲಿ ಮೂಲಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಕೋಟಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌತಮ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ...!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಡಳಿತವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ 70,000 ಜನ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ 700 ಅಲ್ಲ, 70 ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಈ ಆಡಿಯೋ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನರು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಂದರು? ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಅವರು ದಾವೂದ್ನ ಹಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದಾವೂದ್ನ ಹಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಇವರೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.